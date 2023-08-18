В Заполярье завершили дезинфекцию очагов птичьего гриппа в Ура-Губе и Териберке

В региональном комитете по ветеринарии сообщили, что всего собрали и уничтожили около 1,6 тыс. особей сизой чайки

МУРМАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Дезинфекционные мероприятия очагов распространения птичьего гриппа в Мурманской области в районе береговой линии губы Ура и на озере Секретарском недалеко от популярного среди туристов села Териберка завершены. Снять карантин по гриппу птиц, который впервые ввели в Заполярье в начале июля, в одном из очагов планируется 30 августа, сообщили ТАСС в региональном комитете по ветеринарии.

"В эпизоотическом очаге в районе береговой линии губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура завершены мероприятия по ликвидации гриппа птиц. В районе озера Секретарского в Териберке ситуация по гриппу птиц также стабилизировалась, проведена заключительная дезинфекция", - сказал собеседник агентства.

В комитете отметили, что всего в двух очагах собрали и уничтожили около 1,6 тыс. особей сизой чайки, у других видов птиц болезнь не выявили. Не было также и случаев заболевания среди людей. Карантин в районе береговой линии губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура планируется снять с 30 августа 2023 года, на озере Секретарском у Териберки на неделю позже.

"Особое внимание в период карантина уделялось личным подсобным и крестьянским и фермерским хозяйствам. Ветеринары регулярно проводили обходы таких хозяйств, осматривали домашнюю птицу и отбирали пробы помета для лабораторных исследований на грипп птиц. Всего на территории Мурманской области содержится 1 085 голов домашней и декоративной птицы. По результатам осмотра и лабораторных исследований птица в хозяйствах клинически здорова", - добавили в комитете.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание птиц, которое может передаваться человеку.