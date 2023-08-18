Севший на мель на Земле Франца-Иосифа "Михаил Сомов" вернулся в Архангельск

Руководитель Северного УГМС Роман Ершов сообщил, что судно планируется поставить в док и провести обследование

АРХАНГЕЛЬСК, 18 августа. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов", севшее на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, вернулось в Архангельск, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Сомов" подошел к приемному бую", - сказал Ершов. Приемный буй - плавучий навигационный знак, обозначающий начало (входную точку) акватории порта Архангельск.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно вернулось в Архангельск 16 августа.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. На борту "Михаила Сомова" находятся 34 члена экипажа, 8 вертолетчиков и 4 водолаза.

В акватории Земли Франца-Иосифа корпус судна обследовали водолазы. "Сомов" планируется поставить в док, провести обследование. "Дальше он пойдет на "Красную Кузницу" (судоремонтный завод - прим. ТАСС) и встанет у причальной стенки сегодня вечером", - добавил Ершов. По его словам, судно встанет в док к концу следующей недели.