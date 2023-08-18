В Минэнерго Дагестана сообщили, что коммунальная инфраструктура изношена на 75-85%

Министр энергетики и тарифов региона Марат Шихалиев сообщил, что около 66 подстанций из 219 работают с перегрузом

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Коммунальная инфраструктура в Дагестане изношена на 75-85%. Из-за роста потребления электроэнергии почти треть подстанций филиала "Россети Северный Кавказ" перегружены, сообщил в пятницу министр энергетики и тарифов региона Марат Шихалиев.

"Износ электросетевого оборудования по линиям электропередач составляет 75%, а по центрам питания 85%, что существенно выше среднероссийских показателей. По данным Дагестанского регионального диспетчерского управления, потребление электроэнергии в энергосистеме республики за последние 2 года выросло более чем на 23%, что привело к перегруженности существующих центров питания, около 66 подстанций из 219 эксплуатируемых Дагэнерго работают с перегрузом", - сказал министр.

По данным управления МЧС по региону, температура воздуха в некоторых районах с начала августа достигала 43 градусов тепла.

9 августа из-за нагрузки на оборудование, связанной с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях были введены временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в ряде районов региона. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго" при обеспечении населения республики электроэнергией, организована проверка прокуратурой республики. Глава Дагестана Сергей Меликов считает износ электросетей в республике "немыслимым", а работу ответственной компании недостаточной, в том числе из-за отсутствия финансирования.