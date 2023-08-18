В поселке Хатанга в Красноярском крае РГО завершило первый этап "Генеральной уборки"

В нем приняли участие около 70 волонтеров и специалистов РГО, а также военнослужащие и местные жители

ХАТАНГА /Красноярский край/, 18 августа. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) совместно с Минобороны завершило первый этап проекта "Арктика. Генеральная уборка" по очистке окрестностей сельского поселения Хатанга от техногенных загрязнений, копившихся в тундре десятилетиями. Специалистам РГО и научным сотрудникам предстоит камеральная работа и подготовка к основному этапу, рассказал ТАСС куратор экспедиции по науке, сотрудник Научно-исследовательского центра геоматики Института биологии южных морей им. Ковалевского Ярослав Лебедев.

"По итогам [первого этапа экспедиции] мы взяли образцы для геохимического анализа на источник загрязнения - то, что может наносить вред здоровью проживающих там людей: образцы поверхностного слоя почвы и пару образцов растительности, чтобы уточнить, какие растения могут являться показателем того или иного загрязнения", - сказал Лебедев.

В первом этапе экспедиции приняли участие около 70 волонтеров и специалистов Русского географического общества, а также военнослужащие. В уборку включились и неравнодушные местные жители.

"Мы посмотрели, какой формат загрязненности преобладает, какие объекты - это все войдет в план. То, что начали чистить, это инициатива добровольцев, - люди очень патриотически настроены на то, чтобы начинать здесь и сейчас. <...> Почистить арктическую зону для многих честь, побывать в Арктике и применить свои силы на благое дело. Это же и подготовка кадров, которые в будущем будут продолжать это дело", - рассказал ТАСС председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

В пресс-службе РГО ТАСС уточнили, что, кроме исследовательской составляющей экспедиции, от металлолома было очищено около 6 км береговой линии.

РГО поддерживает проекты по очистке Арктики от техногенного загрязнения более 10 лет. С 2022 года они проводятся под брендом "Арктика. Генеральная уборка", в рамках которой уже очищены острова Кильдин и Врангеля на Чукотке - оттуда вывезли порядка 300 тонн металлолома. Основной этап по уборке окрестностей Хатанги запланирован на следующий год. К тому времени эксперты и ученые разработают итоговый план мероприятий по очистке.