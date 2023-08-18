Посетители МУФ-2023 в "Лужниках" смогут забрать домой собак и кошек из приютов

С собаками можно будет погулять, а кошек - погладить и взять на руки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на Московском урбанистическом форуме (МУФ-2023) в "Лужниках" во Всемирный день защиты бездомных животных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"19 августа с 11:00 до 16:00 на открытой площадке фестиваля городского хозяйства в "Лужниках" на выставку в поисках дома приедут наиболее социализированные питомцы приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" Всего семь кошек и семь собак. Все они полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы", - значится в публикации.

Там уточняется, что с собаками можно будет погулять, а кошек - погладить и взять на руки. Заключив договор, можно забрать питомца домой.

"Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут вам все о заинтересовавшем животном, поделятся советами по уходу за будущим питомцем. <…> А еще наши специалисты подскажут, как стать волонтером приюта", - заключили в комплексе городского хозяйства.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.