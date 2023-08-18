В Полтавской области демонтировали памятник Пушкину

Монумент был открыт в городе Лубны в 1987 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтирован в городе Лубны Полтавской области Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав соответствующее фото.

Монумент, представлявший из себя бюст поэта на бетонном постаменте высотой 2,5 м, был открыт в 1987 году. Поэт посещал Лубны в 1820 и 1824 годах. Стихотворение "Я помню чудное мгновенье" Пушкин посвятил Анне Керн, являвшейся дочерью местного дворянина. Поэт упоминал город в своем "Очерке об истории Украины".

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре.