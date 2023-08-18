Окончательную программу празднования 100-летия "Артека" составят до конца 2023 года

В 2024 году пройдет генеральная репетиция

СУДАК, 18 августа. /ТАСС/. Окончательная программа празднования 100-летия Международного детского центра "Артек" будет сформирована к концу 2023 года, весь 2024 год "Артек" посвятит репетиции праздничной программы. Об этом журналистам сообщил директор МДЦ Константин Федоренко на площадке фестиваля "Таврида.Арт".

"Татьяна Алексеевна Голикова (вице-премьер правительства РФ, глава оргкомитета по празднованию 100-летия "Артека" - прим. ТАСС) вместе с Кравцовым Сергеем Сергеевичем, министром просвещения, поставили задачу, что 2024 год - это год генеральной репетиции. Все 15 смен - это смены, которые будут в последующем реализованы уже в более серьезном масштабе в 2025 году. Что касается федерального плана, он уже закреплен и утвержден. Что касается регионального и плана на уровне международного детского центра, они будут утверждены до конца текущего года с учетом обратной связи от ФОИВов по реализации федеральной повестки", - сказал Федоренко.

Руководитель центра напомнил, что президент в ноябре 2022 года подписал указ о подготовке к празднованию 100-летия "Артека", сейчас к работе подключены все профильные ведомства и организации от федерального до местного уровня.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура.

О форуме

Пятый Фестиваль молодого искусства "Таврида.Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.