Патриарх утвердил решение о лишении сана священника, изменившего молитву о Святой Руси

Иоанн Коваль в одной из молитв заменил слово "победа" на слово "мир"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана иерея Иоанна Коваля, самовольно изменившего утвержденный текст молитвы о Святой Руси. Об этом сообщили в Московской епархии РПЦ.

Молитва о Святой Руси по благословению патриарха Кирилла читается ежедневно за богослужениями в храмах Русской православной церкви. В СМИ ранее сообщалось, что священник Иоанн Коваль по собственному усмотрению заменил в молитве, в частности, слово "победа" на слово "мир". После решения церковного суда Коваль обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с "апелляцией" на это решение.

"В связи с отсутствием признаков покаяния, выразившихся, в частности, в противоречащей каноническому праву и правоприменительной практике Русской православной церкви подаче "апелляции" к патриарху Константинопольскому о "восстановлении в священном сане", из которого вы, на момент подачи "апелляции", еще не были извергнуты, а также ложью священноначалию, не нахожу оснований для применения икономии (церковного снисхождения - прим. ТАСС) относительно решения Епархиального суда г. Москвы от 11 мая 2023 года", - говорится в патриаршем указе.

В нем уточняется, что Иоанн Коваль освобождается от служения в храме святого апостола Андрея Первозванного в столичном районе Люблино и в соответствии с 25-м Правилом святых апостолов лишается священного сана.

25-е апостольское правило в числе причин "извержения от священного чина" упоминает клятвопреступление. В соответствии с церковной практикой, каждый рукополагаемый священник приносит присягу, в которой обещает неукоснительно исполнять указания священноначалия, в том числе "ничего произвольно не изменяя" в богослужениях и таинствах.

Ранее заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя случай с Ковалем, отметил, что если каждый священник будет переделывать молитву "под свои собственные ожидания, состояния, политические предпочтения, то тогда вопрос о единстве церкви очень обострится". По словам Кипшидзе, сознательное искажение молитв под любым предлогом является "проступком прежде всего против своей совести".