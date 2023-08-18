В Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса со множеством мутаций

Речь идет о BA.2.86

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена, был выявлен в Великобритании. Об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

"Мы осведомлены о том, что BA.2.86 был выявлен в Великобритании. UKHSA оценивает ситуацию и предоставит дополнительную информацию по мере развития", - заявила замглавы ведомства Мира Чанд. Как указала газета The Guardian, впервые эта разновидность коронавируса была обнаружена в Израиле. Затем вариант был зарегистрирован в Дании и США.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала, что установила мониторинг варианта BA.2.86: ввиду большого числа мутаций его включили в список "вариантов, находящихся под наблюдением". Сейчас наиболее распространенными вариантами коронавируса, циркулирующими в мире, являются XBB.1.16 и EG.5. Они выявлены соответственно в 101 и 50 странах. Оба эти варианта включены ВОЗ в группу "вариантов, вызывающих интерес".

По мнению директора Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу, вариант BA.2.86 вряд ли будет столь же смертоносным, как штаммы "дельта" или "омикрон". "Даже при наихудшем сценарии, при котором BA.2.86 спровоцирует новую масштабную волну случаев [заражения], мы не ожидаем увидеть такие же показатели тяжелой формы заболевания и смертности, какие были ранее во время распространения вариантов "альфа", "дельта" или "омикрон", - сказал ученый, добавив, что большинство британцев к настоящему моменту уже либо были вакцинированы, либо инфицированы, либо и то, и другое сразу.