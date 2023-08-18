В Воронеже в гастрофестивале "Знай наших" принимают участие представители 17 регионов РФ

В региональном департаменте предпринимательства и торговли сообщили, что также на музыкальной сцене выступят группы самых разных направлений

ТАСС, 18 августа. Гастрономический фестиваль "Знай наших", на котором свою продукцию представляют порядка 50 фермеров и товаропроизводителей из 17 регионов страны, проходит в Воронеже с 18 по 20 августа. Планируется, что он соберет не менее 25 тыс. гостей, сообщили ТАСС в региональном департаменте предпринимательства и торговли.

"В целом за три дня у нас планируется не менее 25 тыс. гостей. На фестивале присутствуют 17 регионов, развернуто более 50 фудкортов. Очень активно участвует Белгородская область", - рассказала собеседница агентства.

Как сообщили в департаменте, ассоциация кулинаров проводит для гостей кулинарные мастер-классы, на музыкальной сцене в дни фестиваля выступят группы самых разных направлений.

Кроме того, в субботу, 19 августа, организаторы проведут церемонию спецгашения почтового выпуска "Гастрофестиваль "Знай наших!", состоящий из почтового конверта, открытки, марки-виньетки и спецштемпеля. Подарочные экземпляры первых почтовых выпусков "Гастрономической почты" будут отправлены по почте председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, министру торговли и промышленности РФ Денису Мантурову, губернатору Воронежской области Александру Гусеву, президенту Федерации отельеров и рестораторов России Игорю Бухарову, президенту Национальной ассоциации кулинаров России Анне Жуковой, руководителю туристского проекта "Гастрономическая карта России" Екатерине Шаповаловой, а также в музейный архив Центрального музея связи имени А. С. Попова и в Научный архив Русского географического общества г. Санкт-Петербурга.