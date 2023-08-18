Из Петербурга в Калининград вышли участники яхтенного похода "Россия на Балтике"

В пресс-службе Музея Мирового океана сообщили, что переход пройдет без заходов в порты

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Шесть яхт, участвующих в морском походе "Россия на Балтике" из Санкт-Петербурга в Калининград, вышли в Балтийское море и начали переход протяженностью более 500 морских миль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана (ММО), который является организатором похода совместно с музеем-заповедником "Петергоф" при поддержке Калининградской Федерации парусного спорта, яхт-клуба Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Все шесть яхт, участвующих в походе, вышли из Санкт-Петербурга в Балтийское море и взяли курс на Калининград", - сообщили в пресс-службе.

В походе принимают участие яхты "Одиссей" (капитан Александр Сараневич); "Карина" (капитан Вадим Панибрат); "Тамара" (капитан Юрий Алантьев); "Океан" (капитан Виталий Воронин), которые ранее уже совершили переход и Калининграда в Петербург, а также гафельный куттер "Лукулл" (капитан Александр Силкин) и гафельная шхуна "Ольга" (капитан Игорь Князь), которые присоединились к походу в Северной столице. Переход пройдет без заходов в порты. Планируется, что 26 августа все яхты примут участие в традиционном морском фестивале Музея Мирового океана "Водная ассамблея". В этом году его приурочили к 320-летию Балтийского флота и 305-летию Петровских ассамблей.

Возрождение парусной регаты на Балтике

С 1969 по 1988 год ежегодно проводилась парусная регата "Кубок Балтийского моря", которую считают одним из ярких эпизодов развития парусного спорта на Балтике в Советском Союзе. Маршрут гонки со временем стал проходить через все Балтийское море, в том числе до города Балтийска в Калининградской области. Его общая протяженность превышала 1 тыс. миль. Участие в гонках принимали экипажи со всей страны, а тому, кто занимал призовые места в таких состязаниях, присваивали звание мастера спорта СССР по парусным гонкам.

Преемником легендарной советской регаты стала парусная регата "Кубок Балтики", которая проводилась ежегодно с 2007 по 2012 год. Музейный морской поход в рамках сотрудничества между музеями - возрождение традиции парусных походов и регат по Балтике, отметили его организаторы.

Обмен выставками

Помимо организации первого с 1990-х годов группового морского перехода на яхтах между Калининградом и Санкт-Петербургом, Музей Мирового океана и Петергоф договорились об обмене вставками. 18 августа в Петергофе открылась выставка ММО "Был бы флот, а гавани найдутся". Она создана при поддержке Министерства культуры РФ в рамках творческого проекта "Россия, помнящая Петра. Сеть проектов Ассамблеи петровских музеев России" и представляет историю корабельного дела петровской России.

В свою очередь Петергоф привезет в Калининград выставку "Империя на Балтике", она откроется в Историко-культурном центре "Фридрихсбургские ворота" и расскажет о морских символах, о петербургских и петергофских традициях, коллекциях музея, связанных с морем.