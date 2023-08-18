МВД сообщило, что НЦБ Интерпола продолжает полноценное сотрудничество со всеми странами

Ведомство ранее ограничило Национальное центральное бюро организации в оперативно-разыскной деятельности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола МВД России продолжает деятельность по линии Интерпола со всеми странами в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали приказ об утверждении перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность. Согласно документу, функции у НЦБ в рамках оперативно-разыскной деятельности не изменяются, однако в документе в пункте о работе подразделений по контролю за оборотом наркотиков исчезла информация о деятельности спецназа "Гром", так как он перешел в ведение Росгвардии.

"Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ "Об утверждении перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность" не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации. РФ, как полноправный член Международной организации уголовной полиции - Интерпола, продолжает осуществлять полноценное взаимовыгодное сотрудничество по каналам Интерпола со всеми странами-членами организации в полном объеме", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники бюро выполняют задачи и функции, связанные с оперативно-информационным взаимодействием российских и зарубежных правоохранительных органов в борьбе с преступностью, в пределах компетенции осуществляют оперативно-разыскные мероприятия, участвуют в задержании лиц, находящихся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств.