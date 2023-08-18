Минобороны РФ сообщило, что воду для Донбасса поставляют в полном объеме

Поставки идут по водоводу из Ростовской области и составляют 288 тыс. куб. м в сутки, уточнил замглавы ведомства Тимур Иванов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вода для жителей Донбасса по водоводу из Ростовской области поставляется в полном объеме, заявил замминистра обороны Тимур Иванов.

"Вода в Донбасс по водоводу из Ростовской области поставляется в полном объеме - 288 тыс. куб. м [в сутки]. Это считается необходимым минимумом, чтобы обеспечить поставку воды непосредственно в Донецк", - сказал он в интервью телеканала "Звезда".

По словам Иванова, над строительством водовода Дон - Северский Донец трудились порядка 3,5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники. "Было задействовано более 450 различных заводов-изготовителей различной продукции. Проложены две нитки, каждая по 200 км, семь насосных станций, открыто распределительное устройство по поставке электроэнергии общей мощностью 10 МВт", - добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что значительная работа была проведена по восстановлению водоснабжения ДНР и ЛНР - общая протяженность проложенных трубопроводов составляет более 445 км, что позволило увеличить поступление воды в республики на 484,8 тыс. куб. м в сутки. Был реализован масштабный проект "Большая вода" по созданию водовода Дон - Северский Донец - Донбасс.