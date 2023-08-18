Собянин: пассажиропоток станций МЦД-3 после открытия вырос более чем в 1,5 раза

Самыми востребованными стали станции Зеленоград-Крюково, Андроновка, Ховрино, Лихоборы, Химки, Раменское

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток станций, которые вошли в состав Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3), вырос за сутки после его открытия в четверг на 54%. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"350 тыс. поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы. И мы уже зафиксировали рекордный рост потока на 54% по сравнению с пятницей прошлой недели. Самыми востребованными стали станции: Зеленоград-Крюково - плюс 48%, Андроновка - плюс 47%, Ховрино - плюс 43%, Лихоборы - плюс 28%, Химки - плюс 27%, Раменское - плюс 23%", - написал мэр.

Он добавил, "оперевшись" на цифры, что "решение запустить данный диаметр было абсолютно правильным". По его словам, рост числа пассажиров - самое надежное тому подтверждение.

"Уверен, что число людей, которые будут пользоваться диаметром, будет расти и дальше, а мы продолжим создавать новые московские городские вокзалы, интегрируя их с метро и наземным транспортом. Кроме того, заменим до конца следующего года все электрички на новые, как и обещали вчера при запуске МЦД-3", - резюмировал Собянин.

Команду на запуск движения по маршруту МЦД-3 дал 17 августа президент РФ Владимир Путин. В церемонии, прошедшей по видеосвязи из "Манежа", приняли также участие Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Это третья линия Московских центральных диаметров. Она связала Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположено 38 станций, на 14 из них - пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 работает с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда должны курсировать каждые пять-шесть минут.