В Северной Осетии появятся первые зарядные станции для электромобилей

Для владельцев электрокаров правительство региона планирует отменить транспортный налог на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Работы по установке зарядных станций для электромобилей начались в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"13 зарядных станций появится в Северной Осетии до конца 2024 года: 4 станции построят уже в четвертом квартале этого года, 9 станций - в 2024 году. Монтажные работы по установке оборудования уже ведутся на АЗС "Лукойл" в районе Архонского круга", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики, подобная работа ведется в регионе впервые.

В настоящее время закуплено два комплекта оборудования для установки зарядных устройств для электромобилей на парковке ТЦ "Аланиямолл" во Владикавказе.

Для владельцев электрокаров правительство Северной Осетии планирует отменить транспортный налог на автомобили, мощность двигателя которых составляет до 150 лошадиных сил.

Средства на развитие сети зарядных станций выделят по федеральному проекту "Электромобиль и водородный автомобиль".