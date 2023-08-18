18 августа, 17:53
Военная операция на Украине

Глава Северной Осетии наградил медалью участника СВО за спасение офицера

Азамат Дзебисов получил медаль "Во Славу Осетии"

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло наградил медалью "Во Славу Осетии" участника специальной военной операции Азамата Дзебисова за спасение жизни офицера. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло вручил медаль "Во Славу Осетии" участнику СВО, младшему сержанту Азамату Дзебисову", - говорится в сообщении.

Военнослужащий удостоен медали за спасение жизни офицера, а также за исполнение воинского долга при проведении Российской Федерацией специальной военной операции.

Руководитель Северной Осетии поздравил бойца с высокой государственной наградой, отметив мужество и отвагу младшего сержанта. Он пожелал бойцу здоровья и дальнейших успехов в службе. 

Теги:
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация