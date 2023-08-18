Винер рассказала, что гимнастки выступят с Лепсом 9 сентября в Москве

По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, программа будет разнообразной

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер в беседе с ТАСС сказала, что российские гимнастки выступят в Москве 9 сентября под музыкальное сопровождение заслуженного артиста России Григория Лепса.

"У нас будет 9 сентября посвященный дню Москвы с Лепсом (концерт во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой - прим. ТАСС), - сказала Винер. - В день флага России, 22 августа, у нас будет концерт с группой "Kvatro". Так что наша программа очень разнообразная. Дети все время должны переключаться от одного вида музыки к другому".

10 мая 2023 года во Дворце гимнастики состоялся концерт сборной России, гимнастки выступили под аккомпанемент Московского государственного академического симфонического оркестра.