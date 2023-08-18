Специалисты КФУ оценят почву и климат в "Тавриде. Арт" для озеленения арт-кластера

"Таврида. Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи

ТАСС, 18 августа. Специалисты кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) проведут оценку почвы и климата на территории арт-кластера "Таврида. Арт", результаты которой применят для озеленения площадки. Об этом сообщается в Telegram-канале Минприроды Республики Крым.

"Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская приняла участие в рабочей встрече с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Аноприенко. В рамках встречи обсудили создание "зеленой" инфраструктуры на территории арт-кластера "Таврида". <...> В настоящий момент привлечены специалисты кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Первоочередной задачей определено проведение комплексной оценки почвенно-климатических условий местности и выработка методических рекомендаций по их улучшению", - говорится в сообщении.

"Таврида. Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В конце мая на ее базе была открыта академия творческих индустрий "Меганом", где созданы современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий.