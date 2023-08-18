АСИ планирует увеличить количество регионов-участников проекта "Классная страна"

Руководитель Всероссийской программы Анастасия Цыбулевская считает, что это ускорит интеграцию формата путешествия в образовательный процесс

ТАСС, 18 августа. Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено в 2024 году увеличить количество регионов, участвующих в программе "Классная страна", сейчас их 22. Рост участников ускорит интеграцию формата путешествия в образовательный процесс, сообщила ТАСС руководитель Всероссийской программы Анастасия Цыбулевская.

"Безусловно, мы планируем увеличить количество участников Всероссийской программы АСИ "Классная страна". На следующий год также будет объявлен конкурс с целью определения новых, дополнительных субъектов Российской Федерации - региональных проектных команд, которые будут также проходить обучение и разрабатывать образовательные программы путешествий для детей и молодежи", - сказала Цыбулевская.

Она добавила, что АСИ намерено масштабировать модель развития детского и молодежного образовательного туризма на территории России для интеграции формата путешествия в образовательный процесс.

По словам Цыбулевской, с 18 июня по 31 августа 2023 года АСИ проводит выездные экспертные десанты в очном формате на территории субъектов-участников программы. Их целью является формирование не менее 100 образовательных программ путешествий. "Мы только что закончили работу нашего экспертного десанта в Тамбовской области. По итогам четырех дней работы мы с представителями региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций, бизнеса, включая туриндустрию и, конечно же, совместно со Школьной командой детей, разработали концепции программ путешествий, включающие учебно-методические комплексы и образовательно-туристические маршруты для детей и молодежи региона", - пояснила она.

Руководитель федеральной программы добавила, что после завершения работы экспертных десантов каждый регион-участник совместно с методологами и экспертами команды "Классной страны" будет дорабатывать сформированные программы путешествий в единый образовательный продукт. Все участники презентуют их на очной защите в ноябре в Москве.

АСИ запустило Всероссийскую программу по развитию детского и молодежного образовательного туризма "Классная страна" в феврале 2023 года. Ее задача - снять максимальное количество барьеров, препятствующих развитию образовательного туризма, подготовить образовательные и профориентационные программы путешествий, которые могут быть распространены на все регионы России. Результатом "Классной страны" в 2023 году станут не менее 100 программ путешествий, сформированных по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. С 23 мая по 31 августа 2023 года для Региональных проектных команд стартовали интенсивные программы обучения с целью повышения квалификации профильных специалистов с последующей выдачей профильным специалистам удостоверений о повышении квалификации установленного образца.