Минюст внес в реестр иноагентов политолога Пионтковского и писательницу Горалик

В этот список также попали калмыцкий активист Владимир Довданов, экономист и экс-советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов, активистка Сарылгана Кондакова, правозащитник Сергей Кривенко, писательница Татьяна Сотникова

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бывший член Бюро Федерального политического совета движения "Солидарность", математик и политолог Андрей Пионтковский и писательница Линор Горалик внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"А.А. Пионтковский выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Линор Горалик выступала против проведения СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Кроме того, пропагандировала ЛГБТ-отношений и участвовала в сборе средств в поддержку Украины.

Также в реестр иноагентов включены калмыцкий активист Владимир Довданов, экономист и экс-советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов, активистка Сарылгана Кондакова, правозащитник Сергей Кривенко, писательница Татьяна Сотникова.