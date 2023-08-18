В Екатеринбурге открыли самый большой в России фонтан на воде

Он стал подарком Сбербанка Екатеринбургу в честь юбилея

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Самый большой в России светомузыкальный фонтан на воде открыли в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города, передает корреспондент ТАСС.

"[Фонтан] действительно уникальный - самый большой в России на воде фонтан, таких еще не было, высота - самая высокая в России", - сказал журналистам после церемонии открытия заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Фонтан стал подарком Сбербанка Екатеринбургу в честь юбилея. Кузнецов добавил, что высота струй над водой превышает 30 м, всего фонтан выпускает в небо 245 струй. Программное обеспечение позволяет создавать светомузыкальные шоу и транслировать видео на водный экран.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил уверенность, что фонтан будет пользоваться популярностью среди туристов. "Я думаю, что это очень красивое и яркое дополнение к большой череде праздничных мероприятий в честь нашего большого юбилея", - добавил глава города.

300-летие Екатеринбурга отмечается в этом году, основные мероприятия проходят с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек. Глава города сообщал, что на праздновании выступят Леонид Агутин, Пелагея, Клава Кока и Niletto. Среди артистов будут и группа Reflex, балет Аллы Духовой Todes, группа "Банд’эрос", в числе хедлайнеров заявлена певица Валерия.