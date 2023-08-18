В Херсонской области большинство образовательных учреждений откроется в очном формате

Речь идет о 90 школах и четырех учреждениях среднего профессионального образования

ГЕНИЧЕСК, 18 августа. /ТАСС/. Большинство образовательных учреждений Херсонской области - 90 школ и четыре учреждения среднего профессионального образования - с 1 сентября будут проводить занятия в очном режиме. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"Образовательный процесс в учебных заведениях Херсонской области будет проходить в очном и дистанционном формате. В очном формате будут работать четыре учреждения среднего профессионального образования и 90 общеобразовательных учреждений Херсонской области", - сказали в пресс-службе. Уточняется, что девять учреждений среднего профессионального образования и одна школа начнут работу дистанционно.

В министерстве отметили, что несмотря на все сложности с интернет-связью, процесс обучения будет обеспечен. "Техника для дистанционного обучения есть в наличии", - уточнили в пресс-службе.