18 августа, 18:53

В Кисловодске более 30 тыс. человек стали зрителями второй цирковой кавалькады

Глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что по центру города прошли около 120 артистов Росгосцирка

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Цирковой карнавал в Кисловодске собрал свыше 30 тыс. зрителей, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"По улицам Кисловодска во второй раз прошел цирковой карнавал. Кавалькада состоялась в рамках проекта Росгосцирка и нового шоу Гии Эрадзе "5 континентов". Основное мероприятие праздника развернулось на главной пешеходной зоне Кисловодска", - сказал Моисеев.

По его словам, зрителями стали более 30 тыс. человек.

"Около 120 титулованных артистов Росгосцирка в авторских костюмах прошли от цирка по центру Кисловодска. Шествие возглавили барабанщики, за ними, приветствуя собравшихся, следовали наездники, жонглеры, акробаты и гимнасты. Караван верблюдов и вереница лошадей прошагали к Нарзанной галерее. В центре курорта артисты шоу Гии Эрадзе устроили представление", - добавил глава Кисловодска. 

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