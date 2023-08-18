В Крыму на дороге на вершину Ай-Петри открыли серебряную беседку после реконструкции

Она расположена на высоте 848 м над уровнем моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Один из наиболее популярных туристических объектов по дороге на вершину горы Ай-Петри в Крыму - Серебряную беседку - открыли после реконструкции. Она доступна для посещения туристами, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.

"Серебряная беседка - туристический объект на вершине горы Пендикюль, один из наиболее популярных объектов по дороге на Ай-Петри. Оттуда открывается живописный вид на побережье Южного берега Крыма, Большую Ялту. Реконструкция там не проводилась с советских времен, беседка находилась в плачевном состоянии, поэтому было принято решение ее реконструировать", - рассказал Мурзаханов, добавив, что беседка открыта для посещения.

Как пояснили в ФГБУ "Заповедный Крым", ранее предпринимались несколько попыток косметического ремонта беседки, однако из-за постоянного воздействия погодно-климатичских факторов ее состояние продолжало ухудшаться. В этом году также планировалась частичная реконструкция, однако при осмотре была выявлена необходимость укрепить ее основание. "В результате вместо реконструкции беседку фактически отстроили заново", - добавил собеседник агентства.

Серебряная беседка расположена на высоте 848 м над уровнем моря. После строительства дороги Ялта - Ай-Петри - Бахчисарай, завершившегося в 1894 году, на обрыве горы Пендикюль была обустроена видовая площадка, оборудованная коваными перилами, которые сохранились до сих пор. Сама беседка была построена в 1950-х годах.