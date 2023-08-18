В Саратове открылся фестиваль "Палитра ремесел"

В мероприятии принимают участие мастера из 28 регионов РФ

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Палитра ремесел" открылся в центре Саратова, в нем принимают участие более 450 мастеров из 28 регионов России, а также из республики Казахстан. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.

"Здесь огромное количество самозанятых граждан, они демонстрируют свою продукцию, рекламируют себя. В дни фестиваля они представлены на основной прогулочной улице города Саратова. <…> Участие принимают более 450 мастеров из 28 регионов РФ. География их чрезвычайно широка - от Архангельска до Челябинска, также приехали наши друзья из республики Казахстан", - сказал Разборов.

Он уточнил, что в мероприятии участвуют 16 муниципальных образований Саратовской области, в том числе Саратов, Энгельс, Вольск и Ртищево. Как отметил министр, проведение фестиваля позволяет мастерам продвигать продукцию на территории других регионов и создавать "туристический бренд".

Фестиваль продлится до 20 августа. В эти дни на главных пешеходных улицах города - проспекте Столыпина и улице Волжской - будет работать арт-ярмарка с изделиями ручной работы, среди которых игрушки, посуда, ножи, картины, платки. Будут проводиться розыгрыши, викторины, модные показы, выступления творческих коллективов и мастер-классы.

Фестиваль "Палитра ремесел" проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он стал визитной карточкой Саратовской области. В 2022 году фестиваль завоевал гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022 в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате".