Активист порвал Коран перед посольством Турции в Гааге

Эдвин Вагенсвельд заявил, что ислам представляет угрозу для нидерландского общества

ГААГА, 18 августа. /ТАСС/. Лидер голландского антимусульманского движения "Пегида" Эдвин Вагенсвельд провел акцию перед посольством Турции в Гааге. Под свист и крики собравшихся неподалеку мусульман он вырвал несколько страниц из Корана и заявил, что ислам представляет угрозу для голландского общества.

"Ислам здесь не приветствуется, - подчеркнул он, держа в руках священную для мусульман книгу. - Он несет в себе угрозу для нашего общества".

Неподалеку от места проведения акции собралось около сотни мусульман, которые осудили действия активиста. В определенный момент между демонстрантами и полицией начались столкновения, однако силами спецназа ситуация была быстро взята под контроль.

Несколько мусульманских групп обратились днем к мэру Гааги Яну ван Занену с просьбой запретить "разжигающую ненависть" акцию. В ответ градоначальник дистанцировался от необязательных провокаций и намеренного оскорбления чувств людей, однако заявил, что как мэр несет юридическую обязанность максимально способствовать конституционно закрепленному праву на свободу самовыражения и демонстраций. "Поэтому голландское законодательство не дает мне возможности запретить акцию", - подчеркнул он.

В последние недели акции с сожжением Корана в Дании и Швеции привели к социальной напряженности. В четверг в Швеции был повышен уровень террористической угрозы. Министр безопасности и юстиции Дилан Ешильгёз заявила, что подобные акции могут привести к повышению уровня террористической угрозы и в Нидерландах. Она лично "считает уничтожение или сожжение книг примитивным и вызывающим сожаление". "Однако это разрешено в нашей стране, у людей есть такая свобода", - добавила политик.