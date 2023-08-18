На Ставрополье судьями и конкурсантами премии "Кардо" стали представители трех континентов

Конкурсанты состязаются по 10 направлениям - хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг.

СТАВРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Представители 20 стран вошли в число конкурсантов и судий международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо" на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Кардо" собрал в Ставрополе участников более чем из 80 регионов России, а также представителей двух десятков стран с трех континентов. Среди конкурсантов и судей "Кардо" более 50 граждан из Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдавии, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии", - говорится в сообщении.

Участниками конкурса-премии стали и жители новых регионов России. В зоне граффити они устроили импровизированную акцию - расписывали рисунками футболки всех желающих. "Единение молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг нашей страны. И открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи", - цитирует управление губернатора края Владимира Владимирова.

В пятницу в Ставрополе прошел первый соревновательный день "Кардо". Конкурсанты состязаются по 10 направлениям - хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Некоторые судьи и участники впервые приехали в страну. "Я впервые нахожусь в России, с нетерпением ждал этого дня, чтобы познакомиться с культурой страны, у меня есть друзья из России, они знакомили меня с культурой, учили некоторым словам. Мне очень здесь нравится", - рассказал журналистам судья в направлении паркур из Греции Жокем.

Организаторы подготовили для участников экскурсии, которые позволят им лучше узнать историю Ставрополя и России. "В Ставрополе сейчас такая же жаркая погода, как в моей стране, поэтому я чувствую себя здесь почти как дома. Люди здесь очень добры и энергичны. Успел попробовать и русские блюда, мне очень понравился борщ", - пояснил журналистам судья в направлении хип-хоп из Южной Кореи Ли Джикук.

"Кардо" - международная конкурс-премия, целью которой является развитие и поддержка уличной культуры и спорта. Организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей", общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России", правительство Ставрополья, общественная организация "Оффбитс". Проект реализуется при поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов, Общественной палаты РФ и Ассоциации волонтерских центров. Поддержка проведению "Кардо" оказывается в том числе в рамках краевой госпрограммы "Молодежная политика".