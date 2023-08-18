На фестивале в Крыму Газманов спел с участником СВО песню "Офицеры"

Народный артист России признался, что выступление репетировали 10 минут

СУДАК, 18 августа. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов исполнил песню "Офицеры" в составе трио с участником специальной военной операции (СВО) Сергеем Нихаенко и офицером запаса Василием Пасечником на концерте проекта "Настоящие" на площадке фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, передает корреспондент ТАСС.

"Вы знаете, я первый раз в жизни эту песню пою втроем. Я вообще очень благодарен этим ребятам, это непросто, поверьте мне, вот так выйти. Мы сегодня практически не репетировали, буквально 10 минут, но вы нам очень помогли. <...> И стоять здесь, особенно для этих ребят, и отражаться в ваших глазах на "Тавриде" - большое вам [за это] спасибо, ребята", - обратился Газманов к зрителям после выступления.

Нихаенко поблагодарил артиста за возможность исполнить с ним песню. "Я хочу передать вам привет от своих пацанов с фронта. Спасибо вам за вашу жизненную позицию", - сказал он.

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых представителей творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестивали зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.