В ООН экстремальную жару назвали "новой нормой"

Изменение климата, вызванное деятельностью человека из-за выбросов парниковых газов, является основной движущей силой процесса, подчеркнули во Всемирной метеорологической организации

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, считает, что сильная жара, установившаяся в июле и августе в ряде регионов Северного полушария, не является неожиданностью. Как заявил на брифинге в Женеве эксперт ВМО по климату Альваро Силва, речь идет о "новой норме", поскольку в последние десятилетия многие экстремальные погодные явления, включая волны тепла, стали происходить чаще.

"Это новая норма, и это не является неожиданностью", - отметил Силва. "Частота и интенсивность многих экстремальных явлений, таких как волны тепла и сильные осадки, увеличились за последние десятилетия. Существует высокая степень уверенности в том, что изменение климата, вызванное деятельностью человека из-за выбросов парниковых газов, является здесь основной движущей силой", - сказал он.

Как пояснила ВМО в своем пресс-релизе, "лето крайностей продолжается: июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, и в течение августа сохраняется неблагоприятная погода". С предупреждениями о сильной жаре на третей неделе августа выступил ряд метеослужб Европы, в том числе в Австрии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Польше, Хорватии, Франции и Швейцарии. В этой связи ВМО подчеркнула "необходимость следовать официальным предупреждениям национальных метеорологических и гидрологических служб, чтобы оставаться в безопасности".

По прогнозам французской метеослужбы, 19 и 20 августа в некоторых районах на юге Франции температура может достигать 40 градусов Цельсия, это будет самая сильная волна жары с начала лета. Метеорологи Швейцарии в свою очередь сообщили, что на большей территории страны ожидается температура от 33 до 35 градусов.

В Агадире (Марокко) 11 августа был установлен новый национальный температурный рекорд в 50,4 градуса. Турция сообщила о новом национальном рекорде 15 августа - 49,5 градуса. По данным метеорологического агентства Японии, в стране на многих станциях наблюдения за погодой и климатом были побиты местные температурные рекорды.

В Канаде "продолжается рекордный сезон лесных пожаров", констатировали в ВМО. По состоянию на 17 августа более 600 пожаров "вышли из-под контроля". Всего в стране насчитывается более 1 тыс. активных очагов возгорания, в том числе 265 вблизи Полярного круга. В США метеослужба предупредила об усилении жары, которая в эти выходные и начале следующей недели охватит большую часть центральной и юго-восточной частей страны, где температура, по прогнозам, превысит 38 градусов Цельсия. Во многих районах "ожидаются многочисленные ежедневные температурные рекорды", отметили в ВМО.