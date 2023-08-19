Православные христиане отмечают Преображение Господне

В этот день в храмах проходят праздничные литургии и освящаются плоды нового урожая яблок

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Православные верующие в субботу отмечают праздник Преображения Господня, который в народе называют также Яблочным Спасом. В этот день во всех храмах, помимо совершения праздничных литургий, по традиции освящают плоды нового урожая.

Событие, которое вспоминают в этот день христиане, произошло на горе Фавор незадолго до крестных страданий Иисуса Христа. Согласно Евангелиям, три апостола - Петр, Иаков и Иоанн - увидели величие и славу Спасителя. Как говорится в писании, Христос "преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". Считается, что Иисус явил ближайшим ученикам свою божественную природу в том числе для того, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в вере.

"Тут интересно подчеркнуть, что мы говорим "преображение", подразумевая, как будто Спаситель стал другим, - сказал ТАСС церковный публицист и миссионер иеромонах Макарий (Маркиш). - А между тем это не совсем верно: это апостолы его увидели другим, не таким, каким они привыкли его видеть в земной жизни. Ведь Спаситель и Христос - это истинный Бог и истинный человек. И когда они смотрят на него в своей земной жизни, они видят только человеческую его сторону. А тут вдруг они обнаружили его божественную природу, в соединении с природой человеческой - две природы в одном божественном лице".

По словам иеромонаха Макария, этот ключевой принцип христианской религии был открыт апостолам "всего-навсего на несколько мгновений" - настолько, насколько они "могли вместить" это в своей земной жизни. "Это как отблеск, как дверь, приоткрытая из жизни земной в жизнь вечную. И такого рода преображение служит и нам маяком, вехой на нашем земном пути", - добавил священник.

Праздник Преображения Господня начал официально отмечаться в IV веке, когда мать римского императора Константина Великого, святая равноапостольная Елена построила на горе Фавор храм в честь этого чуда. С V столетия празднование этого дня получило повсеместное распространение на христианском Востоке.

По обычаю, в этот день в церквях служат молебны с освящением плодов в благодарность Богу за новый урожай. В южных странах - в Греции, Кипре, Израиле и других - праздник Преображения пришелся на время сбора винограда, на Руси же традиция освящения виноградных плодов была заменена освящением яблок, которые к этому времени как раз поспевали повсюду.