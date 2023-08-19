В Дагестане прошел вечер Корана

В мероприятии приняли участие около 20 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. В Кизляре около 20 тыс. человек приняли участие в вечере Корана против акций сожжения священной для мусульман книги, сообщил ТАСС председатель совета имамов Кизляра, один из организаторов вечера Шамиль Багандалиев.

"Впервые в республике прошел вечер Корана в таком формате в поддержку священной для мусульман книги, против акций по сожжению Корана. В вечере приняли участие около 20 тыс. человек со всей республики, некоторые приехали посетить вечер из других российских регионов", - сказал Багандалиев.

Гостями мероприятия стали муфтии Волгоградской области, Луганской Народной Республики, представители муфтиятов Северного Кавказа и других регионов. Отрывки из священной для мусульман книги на сцене озвучил чтец Корана из Германии Ремзи Эр. С лекцией выступил богослов и оратор Хабиб Хусейн Ассакаф.

"В Швеции и некоторых других странах не перестают [совершать] попытки сжигания Корана, и власти этих стран защищают это, в то время, как наш президент Владимир Владимирович [Путин] сказал, что в России подобное является преступлением. Наша страна защищает интересы всех религиозных конфессий и это то, к чему стремятся все цивилизованные люди. <...> Те акции, которые проводят в Швеции и других недружественных странах, являются для нас враждебными", - добавил Багандалиев.

Организатором вечера Корана выступил Муфтият Дагестана при поддержке республиканского Министерства по национальной политике и делам религий и администрации Кизляра.

В то же время в Махачкале прошла всероссийская богословская конференция, посвященная вкладу религиозных организаций в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Своим опытом поделились гости из нескольких регионов.