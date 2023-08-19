Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве со следующей недели

По словам научного руководителя Гидрометцентра, летний эпизод завершается, ожидается понижение температуры до 16-19 градусов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Температура в Москве с середины следующей недели понизится до 16-19 градусов, начнется предосенний период. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Летний эпизод завершается в Москве, на следующей неделе погода уже будет соответствовать тому температурному режиму, который как раз характерен пятой пятидневке августа. Понедельник еще [будет] 22-24 градуса, по области - до 26, а дальше уже начинается конец летнего периода, уже предосенняя погода", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что во вторник ожидается температура около 20-22 градусов, а уже со среды и до конца недели столбики термометров будут в диапазоне от 16 до 19 градусов.

"Воздушные массы будут приходить в центр европейской России уже с северо-запада, это умеренные и прохладные воздушные массы. Во второй половине недели погода будет ниже многолетних значений примерно на один градус. Если сравнивать с нынешней неделей, то температура понизится более чем на 10 градусов", - добавил он.