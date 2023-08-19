На Кубани и Северном Кавказе ожидается жара до 39 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов также прогнозируется температура около 30 градусов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Аномальная жара до 39 градусов ожидается в выходные дни и в начале следующей недели в Краснодарском крае и на Северном Кавказе, такая погода характерна для юга Турции. Также температуру около 30 градусов прогнозируют на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа очень жаркая погода до 39 градусов. Там действует антициклональный режим, он обусловливает жару. Это аномальная температура, на 4-6 градусов выше нормы. Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции. Вот она будет такой на выходных и в течение первой половины следующей недели", - сказал он.

Вильфанд добавил, что также до середины следующей недели температура выше нормы ожидается на юге Центрального федерального округа - это Тамбовская, Воронежская, Курская, Липецкая и Белгородская области. По его словам, там будет около 30 градусов и выше. Кроме того, высокие температуры около 30 градусов в выходные дни прогнозируют в Приволжском федеральном округе - в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях.

"Затем, с середины следующей недели, ожидается понижение, уже около 20 градусов будет. А вот на юге Приволжского федерального округа (Саратовская, Оренбургская области) температура будет до 30 градусов, и даже в середине следующей недели выше нормы на 2 градуса", - уточнил он.

Как уточнил метеоролог, теплая погода возвращается в густонаселенные регионы азиатской части страны - Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край. "Там вся вторая декада была очень холодной, температура не дотягивала до 20 градусов, от 14 до 18 градусов была максимальная. Сейчас 20-25 градусов, возвращается настоящее лето, прекращаются осадки", - отметил он.