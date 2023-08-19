В России объяснили механизм развития миокардита у пациентов с ковидом

Ученые Сеченовского университета Минздрава РФ выпустили соответствующую монографию

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета Минздрава России выпустили монографию, в которой описали механизм развития миокардита у пациентов с коронавирусной инфекцией и постковидным синдромом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые Сеченовского университета Минздрава РФ первыми в России и одними из первых в мире описали причины и механизм появления миокардита, который возникал у пациентов с коронавирусной инфекцией и постковидным синдромом на фоне пандемии COVID-19. Новому заболеванию посвятили монографию, ее авторами стали профессор Института клинической морфологии и цифровой патологии, академик РАЕН Евгения Коган и профессор, доцент кафедры факультетской терапии №1 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Ольга Благова", - говорится в сообщении.

Научный труд описывает новое заболевание, появившееся из-за пандемии - острый коронавирусный миокардит. Авторы подтвердили его в том числе с помощью выделения РНК вируса из тканей пораженного миокарда и сосудов. Их получили, анализируя аутопсийный материал (полученный в ходе патологоанатомического вскрытия). По данным аутопсии, коронавирусный миокардит наблюдался у 60% умерших пациентов с ковидом.

"Чтобы собрать материал, ученые провели большую клинико-лабораторную и морфологическую техническую работу. Были использованы такие методы, как иммуногистохимия - с определением маркеров врожденного иммунитета, вирусного миокардита и белков вируса в ткани миокарда, и полимеразная цепная реакция (ПЦР) для выявления РНК вируса в ткани. Исследовался не только аутопсийный материал больных с постковидным синдромом, но также и прижизненный - то есть образцы тканей, полученные с помощью эндоскопической биопсии в ходе операции на сердце", - добавили в пресс-службе.

По словам Коган, коронавирусный миокардит может имитировать ишемическую болезнь сердца, поскольку воспаление наблюдается одновременно и в миокарде, и в сосудах. Академик отметила, что монография рассчитана не только на врачей, но также будет полезна студентам, ординаторам, аспирантам. Работа раскрывает патогенетические механизмы, а следовательно, позволяет искать подходы к разработке новых лекарств, добавила Коган.