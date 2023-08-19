Во Владивостоке освятили строившийся 12 лет Спасо-Преображенский собор

Он стал самым большим православным храмом Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Малое освящение Спасо-Преображенского кафедрального собора, строившегося 12 лет, прошло во Владивостоке. Собор стал самым большим православным храмом Приморья.

"В наших городах много православных храмов, и каждый из них несет свое служение. Но у кафедральных соборов своя миссия. Эта миссия состоит в том, чтобы здесь <...> постоянно совершал служение правящий архиерей - митрополит Владивостокский и Приморский, чтобы здесь был центр духовно-просветительской жизни", - рассказал журналистам на брифинге епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Иннокентий.

После малого освящения в соборе начнутся ежедневные богослужения. Предполагается, что чин великого освящения совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл 21 сентября.

Собор был возведен за счет пожертвований, в том числе от группы компаний "Тигр", АО "Терминал Астафьева", банка Приморье", АО "Далькомхолод", Владивостокской фабрики мороженого, ГК "Патрокл", а также прихожан приморских храмов.

Владивостокская епархия долгое время не имела соответствующего своему церковному статусу кафедрального собора. В 2000 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил Владивосток, совершил божественную литургию на центральной площади города и благословил на строительство кафедрального собора. Работы начались в 2011 году.