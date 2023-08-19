Древнее месторождение мрамора на Байкале станет туристическим маршрутом

На маршруте планируют сделать ограждение, парковку, смотровую площадку, поставить лавочки, организовать места для сбора мусора, санитарные зоны

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Заброшенное древнее месторождение мрамора на берегу Байкала станет официальным туристическим маршрутом и будет обеспечено необходимой инфраструктурой для отдыхающих. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Екатерина Сливина.

"С прошлого года мы начали работу по обследованию территории. Особо ценных растений там нет, поскольку в свое время проводилась добыча мрамора, то есть было воздействие человека. Но это место пользуется большой популярностью у туристов. Сейчас мы дорабатываем проект обустройства маршрута, считаем, сколько будет стоит инфраструктура. В следующем году начнем частично обустраивать, все зависит от объемов финансирования. Если привлечем спонсорские средства, это будет гораздо быстрее идти", - сказала собеседница агентства.

Месторождение, которое считается одним из самых больших в мире, находится в поселке Бугульдейка, оно было разведано предприятием "Иркутскгеология" в 1968-1973 годах. По некоторым оценкам, залежам около 2 млрд лет. Фактически мрамор на месторождении не добывается с 2008 года. Возобновить разработку карьера невозможно, потому что сейчас оно входит в границы природоохранной территории - Прибайкальского нацпарка.

На маршруте планируется сделать ограждение, парковку, смотровую площадку, поставить лавочки, организовать места для сбора мусора, санитарные зоны. Сейчас карьер является стихийным туристическим маршрутом, куда отдыхающие приезжают, не получая разрешение на посещение Прибайкальского нацпарка. Соответственно невозможно посчитать, сколько туристов ежегодно бывает на карьере. "Посещение этого объекта не зависит от сезона, потому что там очень хорошие виды на Байкал, само место интересное. Турпоток идет круглый год", - отметила Сливина. Когда маршрут станет официальным и обустроенным, на его посещение нужно будет получать разрешение. Это сделает турпоток организованным.

Байкал входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России. Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.