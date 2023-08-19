Водосброс на Иркутской ГЭС увеличили из-за снижения уровня воды в реке Иркут

Пропуск воды через сооружения иркутского гидроузла постепенно увеличивали с 2 августа, чтобы в период дождей сдержать уровень Байкала и Иркутского водохранилища

ТАСС, 19 августа. Водосброс Иркутской ГЭС увеличен до 2,9 - 3 тыс. куб. м/с 19 августа из-за снижения уровня воды в реке Иркут. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В связи со снижением уровня реки Иркут Енисейским бассейновым водным управлением принято решение об увеличении сбросных расходов на Иркутской ГЭС. С 19 августа сбросные расходы вернутся на уровень 2,9 - 3 тыс. м/с, а с 20 августа - до 3 - 3, 2 тыс. куб. м/с, в зависимости от уровня реки Иркут", - говорится в сообщении.

В Иркуте вода поднималась из-за осадков и увеличения сбросных расходов на Иркутской ГЭС. Пропуск воды через сооружения иркутского гидроузла постепенно увеличивали с 2 августа, чтобы в период дождей сдержать уровень Байкала и Иркутского водохранилища. Из-за роста уровня воды в Иркуте 17 августа сбросные расходы на ГЭС понижались до 2,6 тыс. куб. м/с.

Территории в нижнем бьефе Иркутской ГЭС ежедневно продолжают обследовать специалисты городской спасательной службы. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон продолжает функционировать в усиленном варианте несения службы.

Иркутская ГЭС - первая в Ангарском каскаде, находится на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.