На Курильских островах и юге Камчатки ожидаются сильные осадки и усиление ветра

Циклон "Лан" принесет непогоду в регионы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Циклон "Лан" оказывает влияние на Курильские острова и юг Камчатки, в регионах в ближайшие дни прогнозируют сильные осадки и усиление ветра. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Успокаивается погода в Приморье, в течение всего лета там циклоническая деятельность была хорошо развита, количество осадков выпало большое. Последний тайфун "Лан" постепенно иссяк у Корейского полуострова, он превратился во внетропический циклон и сейчас уже влияние оказывает на Курильские острова и юг Камчатки - там ожидаются сильные осадки и усиление ветра в ближайшие дни", - сказал он.

Как отметил Вильфанд, циклоны монгольского и северокитайского происхождения по-прежнему обуславливают осадки на юге Дальнего Востока. Сильные дожди в Забайкалье, Бурятии, на юге Хабаровского края и в Амурской области будут продолжаться и на следующей неделе.