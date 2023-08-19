РФ в конце года может получить свой смартфон, полностью заменяющий зарубежные аналоги

Руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин считает, что телефон будет дешевле флагманов от Apple

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Российский смартфон, который сможет полностью заменить функции зарубежных смартфонов, может появиться в РФ к концу 2023 - началу 2024 года. Об этом сообщил ТАСС замруководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин.

"На выставке инновационного технополиса "Эра" на форуме "Армия-2023" есть ряд смартфонов, которые близки к полному функционалу. Я думаю, в конце этого года - начале следующего мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства", - сказал Лишин на форуме "Армия-2023".

По его словам, существующим устройствам не хватает банковских приложений, возможности работать с навигацией. При этом отечественные смартфоны уже могут обеспечить базовый функционал - звонки, мессенджеры, офисные продукты.

"Я думаю, такой смартфон будет, конечно, дешевле топовых моделей Apple, но может быть чуть дороже, чем простые модели Samsung", - отметил Лишин.

Он сказал, что на первом этапе потребуется господдержка, чтобы производство систем окупалось. "Тут разные министерства должны кооперировать усилия и это сейчас активно происходит. Минобороны, естественно, заинтересованно в том, чтобы его сотрудники были защищены от западных технологий, которые являются по факту шпионскими устройствами", - подчеркнул Лишин.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.