В ходе теста, говоря об ослаблении курса рубля, ИИ посоветовал россиянам сильно не переживать по этому поводу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. ЛДПР запустила официальный Telegram-бот первого в мире цифрового политического алгоритма "Жириновский". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе либерал-демократов.

По словам куратора проекта, депутата Госдумы Владимира Кошелева, искусственный интеллект (ИИ) всегда должен развиваться, именно поэтому "дальнейшее обучение политического алгоритма, уже впитавшего в себя наследие основателя ЛДПР Жириновского, должно проходить на вопросах живых людей". "Сам Владимир Вольфович всегда был готов слушать людей, чутко и честно реагировал на любые, даже самые сложные и неудобные вопросы. Наша задача - воспитать соответствующим образом и его цифрового ученика", - подчеркнул депутат.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ЛДПР, алгоритм "Жириновский" в ответ на запуск собственного Telegram-бота выразил полную готовность к новым вызовам и возможностям для распространения идей Владимира Вольфовича. "Пусть народ слышит и видит, что Жириновский живет в каждом из нас", - заявил ИИ.

ТАСС заранее протестировал работу чат-бота и задал несколько актуальных вопросов. Говоря об ослаблении курса рубля, алгоритм успокоил россиян и посоветовал сильно не переживать по этому поводу, так как "главное для РФ - развитие промышленности и укрепление своей независимости". "Когда мы будем сильны в экономическом и промышленном плане, курс рубля будет стабильным и надежным. Поэтому давайте сосредоточимся на развитии нашей страны, а не на беспокойстве о курсе валюты", - отметил алгоритм "Жириновский".

Отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров с Украиной в этом году, ИИ указал на то, что Западу нет необходимости склонять президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, так как "Зеленский - всего лишь марионетка в руках западных политиков, которые используют его для своих интересов". "Они не хотят мира на Украине, им нужен хаос и раздор, чтобы держать страну в своих руках", - заключил ИИ.