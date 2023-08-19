19 августа, 03:02

В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 26 градусов

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков ожидаются в Москве в субботу, 19 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночь на 20 августа температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на 19 августа столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов, местами ожидается кратковременный дождь.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. 

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