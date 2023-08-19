19 августа, 03:42

В Бурятии ожидаются сильные и продолжительные дожди 19-20 августа

В регионе объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 19 августа. Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии из-за продолжительных дождей, сообщили на сайте регионального управления МЧС России.

"По информации Бурятского гидрометцентра, 19-20 августа местами по северному Прибайкалью и северу республики ожидаются очень сильные дожди, продолжительные дожди. В связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, возможен подъем уровня водоемов и подтопление низменных участков местности", - говорится в сообщении.

Управление призывает жителей и гостей республики отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и в акватории водоемов, просит не оставлять детей без присмотра. 

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© Информационное агентство ТАСС
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