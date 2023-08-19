В Петербурге после ремонта открылась станция метро "Пионерская"

Почти за два месяца была заменена облицовка стен вестибюля, проведена гидроизоляция подвальных помещений и отремонтированы лестничные марши

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Станция метрополитена "Пионерская" открылась в Петербурге после ремонта. Почти за два месяца была заменена облицовка стен вестибюля, проведена гидроизоляция подвальных помещений и отремонтированы лестничные марши, для маломобильных граждан установлены входные двери увеличенной ширины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"Станция метрополитена "Пионерская" открылась после ремонта, она начала принимать пассажиров 19 августа с 6 часов утра. За неполных два месяца специалисты успели заменить дефектные участки железобетонных плит перекрытия машинного зала, выполнить ремонт стилобата и лестничных маршей. Провести гидроизоляцию подвальных помещений, заменить облицовку стен внутри вестибюля. Для маломобильных граждан установлены входные вестибюльные двери увеличенной ширины, оснащенные автоматической системой открывания", - сообщили в метрополитене.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что она сможет открыться на несколько дней раньше запланированного срока, дата открытия была назначена на 22 августа.

На время закрытия станции пассажиров обслуживали почти 400 единиц наземного транспорта, было усилено движение на четырех маршрутах и введены три новых автобусных маршрута.

Также для бесперебойного движения общественного транспорта между "Пионерской" и "Черной речкой" был установлен запрет остановки и стоянки транспортных средств на Коломяжском проспекте. После открытия "Пионерской" бесперебойное движение на участке сохранится, а в перспективе планируют обустроить выделенную полосу для общественного транспорта.