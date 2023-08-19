Шаолиньский монастырь поможет развитию ушу в Бурятии

Соглашение между тренировочным центром шаолиньского ушу Храма Шаолинь и министерством спорта и молодежной политики региона подписано на полях первого Международного буддийского форума

УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Шаолиньский монастырь будет помогать развитию ушу на территории Бурятии, соответствующее соглашение подписано на полях первого Международного буддийского форума, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение о намерениях по сотрудничеству и взаимодействию подписано между тренировочным центром шаолиньского ушу Храма Шаолинь, министерства спорта и молодежной политики Бурятии и республиканской общественной организации "Федерация ушу Бурятии".

Согласно документу, стороны будут способствовать развитию данного вида спорта и обмениваться опытом развития ушу. Уточняется, что соглашение заключено сроком на один год, при этом может быть продлено еще на год, если ни одна из сторон не сообщит о намерении прекратить его действие.

17 августа в рамках форума делегация учебного центра ушу храма Шаолинь из китайского города Чжэнчжоу провела мастер-класс в Улан-Удэ для воспитанников спортивной школы № 18 "Золотой дракон". В ответ ученики школы продемонстрировали гостям из КНР свои навыки. Как сообщалось ранее, монахи из Китая высоко оценили мастерство улан-удэнских ребят.

О форуме

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из Вьетнама, Индии, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и других буддийских стран. Всего более 80 иностранных участников, среди них - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.