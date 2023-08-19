В Херсонской области с 1 сентября будут работать 198 образовательных учреждений

Как сообщил врио губернатора Владимир Сальдо, к началу учебного года ремонт завершат в двух школах

ГЕНИЧЕСК, 19 августа. /ТАСС/. Сто девяносто восемь образовательных учреждений начнут работу с 1 сентября в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"С 1 сентября в Херсонской области будут работать 198 образовательных учреждений, из них дошкольных учреждений - 88, общеобразовательных - 91, учреждений дополнительного образования - шесть, учреждений среднего профессионального образования - 13", - сказал он.

Сальдо уточнил, что до 1 сентября ремонт будет завершен в двух школах. "В 18 образовательных учреждениях ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца 2023 года", - добавил он.

Ранее в Минобразования региона сообщали ТАСС, что в очном формате будут работать четыре учреждения среднего профессионального образования и 90 школ.