В 28 департаментах Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Температура воздуха может превысить 40 градусов

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Французские метеорологи объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности в 28 департаментах республики из-за высоких температур. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France.

"В 28 департаментах <...> объявлен оранжевый уровень опасности в связи с жарой", - отмечается в сообщении.

Метеорологи ожидают, что в субботу воздух в некоторых департаментах прогреется до 38 градусов Цельсия, тогда как в воскресенье температура может превысить 40 градусов.

Ранее в Meteo France ближайшие дни назвали "наиболее жарким периодом за все лето 2023 года".

18 августа власти Франции ввели ограничения на расходование воды в 78 департаментах страны из 96.

В конце июля президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находится под угрозой пожаров из-за засухи.