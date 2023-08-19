Две трети опрошенных немцев хотели бы видеть в Германии новое правительство

Согласно исследованию института Insa, недовольство работой канцлера Олафа Шольца выразили 70% респондентов

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Большинство жителей Германии недовольно работой канцлера Олафа Шольца и хотело бы видеть у власти в стране новое правительство. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

Согласно результатам исследования, 64% респондентов заявили, что смена правительства пошла бы на пользу Германии. Лишь 22% хотели бы сохранения нынешней правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП). Недовольство работой Шольца выразили 70% опрошенных. Только 22% положительно оценили ее.

Рейтинг партии канцлера - СДПГ - упал по сравнению с неделей ранее на 2 п.п. до 18%. Социал-демократы уже на 3 п.п. отстают от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". За нее готовы проголосовать 21% респондентов (второе место, рейтинг по сравнению с прошлой неделей не изменился).

Первое место по популярности среди политических сил ФРГ продолжает занимать консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27% (плюс 1 п.п.). "Зеленых" готовы поддержать 14% опрошенных (плюс 1 п.п.), свободных демократов - 8% (также плюс 1 п.п.). Левая партия набрала бы сейчас 5% голосов.

Снижение популярности СДПГ происходит на фоне высокой инфляции в стране, дискуссий по вопросам целесообразности поставок оружия Украине и отказа от российских энергоносителей. В опросе приняли участие 1 004 человека. Он проводился 17-18 августа.