В ДНР завершается обучение членов избирательных комиссий по российским стандартам

Цикл обучения начался в июне при участии ЦИК РФ

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Обучение членов участковых избирательных комиссий (УИК) Донецкой Народной Республики (ДНР) по российским стандартам находится на завершающей стадии. Об этом ТАСС рассказал председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.

"На данный момент, обучение членов участковых и территориальных комиссий находится в своей завершающей фазе", - сказал председатель.

Высоцкий уточнил, что цикл обучения начался в июне 2023 года при участии Центральной избирательной комиссии. "Рассказывали методики, практики, которые применяются в Российской Федерации при проведении выборов как в органы местного самоуправления, так и выборов в законодательные собрания регионов. Рассказывалась та самая специфика, которая была проработана специально для наших регионов", - пояснил Высоцкий.

Он подчеркнул, что ЦИК оказывает помощь и консультативную поддержку в круглосуточном режиме.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР, в частности, изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.