Фадеев считает важным регулировать качество компьютерных игр

Как отметил глава СПЧ, "это огромный сегмент влияния на умы"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым выработать ясную программу работы государства в сегменте компьютерных игр, чтобы они были надлежащего качества и содержания.

"Наконец обратили внимания на игры. Это огромный сегмент влияния на умы, это очень важно и надо выработать ясную программу нашей работы в этом сегменте, надо найти людей, которые знают, как делать надлежащего качества и содержания игры", - сказал Фадеев на круглом столе "Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности" в ходе форума "Армия-2023".

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект о маркировке видеоигр в зависимости от их содержания. Критерии отнесения игр для компьютеров, а также для игровых приставок к категориям будут разрабатывать Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ.