Эксперт: порядка 100 тыс. домов в Стамбуле могут быть разрушены при землетрясении

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр высказался за принятие для города специального закона, который предусматривает строительство сейсмоустойчивого жилья

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Жители порядка 100 тыс. домов в Стамбуле могут стать жертвами сильного землетрясения, которое в нем прогнозируют ученые. Об этом сообщил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр в интервью газете Hürriyet.

По словам эксперта, жильцам примерно 100 тыс. домов в Стамбуле грозит опасность из-за построек, не готовых к грядущему землетрясению.

"Давайте вначале позаботимся о них, построим дома для людей, жизни которых находятся в опасности", - отметил ученый. Он также высказался за принятие для Стамбула специального закона, который предусматривает строительство сейсмоустойчивого жилья.

Турецкие сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. При толчках магнитудой 7,0 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений в 16-миллионном городе могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей. Гёрюр со своей стороны отмечал, что вероятность землетрясения магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула превышает 60%, но мегаполис к нему не готов.

В августе 1999 года в районе Стамбула, который расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., 45 тыс. пострадали.

О необходимости подготовки Стамбула к сильному землетрясению власти Турции всерьез заговорили после разрушительных толчков на юго-востоке стране в феврале текущего года. Как заявлял ранее министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки, порядка 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула, или его четверть, находятся в зоне риска. По его словам, возглавляемое им министерство, другие ведомства и местные власти проводят работу по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья. В частности, планируется построить 300-350 тыс. домов в рамках проекта реновации, соответствующий законопроект будет рассмотрен в парламенте в осеннюю сессию.